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Євросоюз виділить 1 млрд євро на закупівлю української зброї

08 травня 2025, 20:11
Євросоюз виділить 1 млрд євро на закупівлю української зброї
У 2024-му році Євросоюз таким чином виділив на закупівлю української зброї 400 млн євро.

Європейські міністри закордонних справ 9 травня здійснять візит до України, щоб обговорити підтримку оборонної промисловості та погодити політичні умови для створення Міжнародного трибуналу з покарання воєнних злочинів та злочину агресії проти України. 

Про це у Варшаві під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин й політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Укрінформ.
 
"Завтра ми їдемо в Україну, і будемо готові надати 1 мільярд євро для української оборонної промисловості. Це дуже важливо для України. Також завтра ми дамо остаточне політичне ухвалення для створення Трибуналу з воєнних злочинів та злочину агресії. Не буде жодної безкарності, буде відповідальність за злочини, що були скоєні, також для тих, хто у дійсності розпочав цю війну", - зазначила Каллас.
 
Ймовірно, йдеться про виділення на виробництво української зброї 1 млрд євро з доходів від заморожених російських активів, про що у квітні повідомляла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. У 2024-му році Євросоюз таким чином виділив на закупівлю української зброї 400 млн євро.
 
Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюз може подвоїти військову допомогу Україні у 2025-му році, надавши велике замовлення нашим заводам, які виробляють зброю вдвічі дешевше, ніж західні оборонні корпорації.
 
Загалом західні партнери вже профінансували замовлення української зброї на понад 1,5 млрд дол.
боєприпасивійна в Україніросія окупанти

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