Євросоюз виділив €28 млн для українських ЗМІ

Європейський Союз для підтримки українських медіа виділяє на проєкти €28 млн.

Про це тимчасовий повірений у справах Європейського Союзу в Україні Ярослав Тимофєюк написав в Тelegram-каналі.

"ЄС підтримує українських журналістів у контексті сьогоднішніх викликів, зокрема в питанні особистої безпеки, фінансового виживання та боротьби з маніпуляціями та дезінформацією", - йдеться в пості.

Він додав, що зараз у нас проєкт на підтримку українських медіа загальною сумою 28 мільйонів євро, і ще 7 мільйонів євро в процесі підготовки.

Зараз проходить конференція для медійників "Редколегія. Саміт". В ній взяло участь більше 300 представників загальнонаціональних та регіональних ЗМІ.