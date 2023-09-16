Євросоюз виділив €28 млн для українських ЗМІ
Про це тимчасовий повірений у справах Європейського Союзу в Україні Ярослав Тимофєюк написав в Тelegram-каналі.
"ЄС підтримує українських журналістів у контексті сьогоднішніх викликів, зокрема в питанні особистої безпеки, фінансового виживання та боротьби з маніпуляціями та дезінформацією", - йдеться в пості.
Він додав, що зараз у нас проєкт на підтримку українських медіа загальною сумою 28 мільйонів євро, і ще 7 мільйонів євро в процесі підготовки.
Зараз проходить конференція для медійників "Редколегія. Саміт". В ній взяло участь більше 300 представників загальнонаціональних та регіональних ЗМІ.