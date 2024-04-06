Євросоюз виділив €41 млн на розвиток збройних сил Молдови

Європейський союз виділив €41 мільйон з міждержавного Європейського фонду миру на розвиток збройних сил Республіки Молдова.

Усі кошти спрямують на постачання нелетального військового обладнання для армії.

Цю інформацію оприлюднена на сайті Європейської ради.

"Рада ЄС ухвалила два заходи в рамках Європейського фонду миру для підтримки збройних сил Республіки Молдова та Гани, з метою зміцнення національної безпеки, стабільності та стійкості оборонного сектору. … Для Республіки Молдова вартість такого заходу становить 41 мільйон євро на 40 місяців. Кошти будуть спрямовані на фінансування нелетального обладнання в таких сферах: мобільність, повітряне спостереження, електронні засоби боротьби та логістичне обладнання", - написано на сайті.

Попереднє фінансування для Молдови відбулось в рамках ЄФМ. Воно спрямоване на підвищення оперативної ефективності національних збройних сил, сприятиме приведенню їх у відповідність зі стандартами ЄС.

Мова йде про підвищення рівня взаємосумісності і про здатність збройних сил до ефективного захисту цивільного населення в умовах криз та надзвичайних ситуацій. Допомога, яка надається, має також зміцнити спроможності Молдови в контексті її участі у військових місіях та операціях під егідою Спільної безпекової та оборонної політики Євросоюзу .

Запит на такі заходи підтримки надійшов до ЄС від Республіки Молдова ще рік тому. Згадане фінансування в обсязі 41 мільйона євро доповнить інші заходи з підтримки, що були ухвалені Євросоюзом у травні 2023 року, у червні 2022 року та у грудні 2021 року.