Євросоюз виділив €41 млн на розвиток збройних сил Молдови
Усі кошти спрямують на постачання нелетального військового обладнання для армії.
Цю інформацію оприлюднена на сайті Європейської ради.
"Рада ЄС ухвалила два заходи в рамках Європейського фонду миру для підтримки збройних сил Республіки Молдова та Гани, з метою зміцнення національної безпеки, стабільності та стійкості оборонного сектору. … Для Республіки Молдова вартість такого заходу становить 41 мільйон євро на 40 місяців. Кошти будуть спрямовані на фінансування нелетального обладнання в таких сферах: мобільність, повітряне спостереження, електронні засоби боротьби та логістичне обладнання", - написано на сайті.
Попереднє фінансування для Молдови відбулось в рамках ЄФМ. Воно спрямоване на підвищення оперативної ефективності національних збройних сил, сприятиме приведенню їх у відповідність зі стандартами ЄС.
Мова йде про підвищення рівня взаємосумісності і про здатність збройних сил до ефективного захисту цивільного населення в умовах криз та надзвичайних ситуацій. Допомога, яка надається, має також зміцнити спроможності Молдови в контексті її участі у військових місіях та операціях під егідою Спільної безпекової та оборонної політики Євросоюзу .
Запит на такі заходи підтримки надійшов до ЄС від Республіки Молдова ще рік тому. Згадане фінансування в обсязі 41 мільйона євро доповнить інші заходи з підтримки, що були ухвалені Євросоюзом у травні 2023 року, у червні 2022 року та у грудні 2021 року.