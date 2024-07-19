Євросоюз виділив "Укренерго" €100 млн грантових коштів на відновлення та захист
Європейський Союз виділив €100 мільйонів компанії "Укренерго" грантових коштів на відновлення та захист енергетичних обʼєктів.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
"Грантову угоду на 100 млн євро вчора в Києві підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та голова представництва німецького державного банку розвитку KfW Bankengruppe в Україні Лоренц Гесснер", — йдеться в повідомленні.
Кошти спеціальної бюджетної програми ЄС Ukraine Investment Facility підуть на такі проєкти:
- Модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України, розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;
- Ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого обстрілами обладнання, а також закупівля й поставка нового;
- Посилення фізичного захисту підстанцій "Укренерго".
Від початку повномасштабного вторгнення росії "Укренерго" залучило міжнародної допомоги на енергетику понад €1,5 мільярда. Зокрема Німецький банк розвитку KfW кілька разів виділяв кошти на це.