Євросоюз виділив "Укренерго" €100 млн грантових коштів на відновлення та захист

Грантову угоду на 100 млн євро вчора в Києві підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та голова представництва німецького державного банку розвитку KfW Bankengruppe в Україні Лоренц Гесснер.

Європейський Союз виділив €100 мільйонів компанії "Укренерго" грантових коштів на відновлення та захист енергетичних обʼєктів.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Грантову угоду на 100 млн євро вчора в Києві підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та голова представництва німецького державного банку розвитку KfW Bankengruppe в Україні Лоренц Гесснер", — йдеться в повідомленні.

Кошти спеціальної бюджетної програми ЄС Ukraine Investment Facility підуть на такі проєкти:

Модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України, розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;

Ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого обстрілами обладнання, а також закупівля й поставка нового;

Посилення фізичного захисту підстанцій "Укренерго".

Від початку повномасштабного вторгнення росії "Укренерго" залучило міжнародної допомоги на енергетику понад €1,5 мільярда. Зокрема ​​Німецький банк розвитку KfW кілька разів виділяв кошти на це.