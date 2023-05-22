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Євросоюз вимагає звільнити всіх політв'язнів у білорусі

22 травня 2023, 09:04
Євросоюз вимагає звільнити всіх політв'язнів у білорусі
Фото: ua.112.ua
Європейський Союз виступив із вимогою негайного звільнення всіх політичних в'язнів, яких лукашенка утримує за ґратами.

Таку заяву зробив високий представника ЄС Жозеп Боррель.

Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день солідарності з політичними в’язнями у Білорусі, на згадку про політичного в’язня Вітольда Ашурка, який загинув у виправній колонії Шклова 21 травня 2021 року. Причина та обставини його смерті досі не були розслідувані… В цей день солідарності ЄС вимагає від Білорусі виконати власні міжнародні зобов’язання та повторює вимогу щодо негайного та безумовного звільнення всіх політичних в’язнів»", - написано в заяві.

Жозеп Боррель нагадав, що з літа 2020 року режим Лукашенка здійснив більше 40 тисяч політично мотивованих арештів і порушив більше 12 тисяч політичних справ. 

На сьогодні в білорусі утримуються під вартою майже 1500 політичних в’язнів.

Московський механізм ОБСЄ документує, що більшість політичних в’язнів утримуються у жахливих умовах, піддаються жорстокому поводженню і тортурам. Багатьом політв’язням відмовляють у доступі до медичної допомоги. 

На початку травня білоруський блогер Микола Климович, який страждав від серйозної хвороби серця, помер у в’язниці. Його "злочин" полягав лише у розміщенні карикатури на Лукашенка в соціальних мережах.

"Простір для громадянського суспільства був заборонений режимом Лукашенка, і станом на цей час більш як 1283 неурядових установ були примушені до ліквідації. Такі дії, що супроводжуються інтенсифікацією репресій, зробили неможливими будь-які політичні дебати або висловлювання політичної опозиції", - заявив Боррель.
ЄСполітв’язніБілорусь

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