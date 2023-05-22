Євросоюз вимагає звільнити всіх політв'язнів у білорусі
Таку заяву зробив високий представника ЄС Жозеп Боррель.
Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
"Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день солідарності з політичними в’язнями у Білорусі, на згадку про політичного в’язня Вітольда Ашурка, який загинув у виправній колонії Шклова 21 травня 2021 року. Причина та обставини його смерті досі не були розслідувані… В цей день солідарності ЄС вимагає від Білорусі виконати власні міжнародні зобов’язання та повторює вимогу щодо негайного та безумовного звільнення всіх політичних в’язнів»", - написано в заяві.
Жозеп Боррель нагадав, що з літа 2020 року режим Лукашенка здійснив більше 40 тисяч політично мотивованих арештів і порушив більше 12 тисяч політичних справ.
На сьогодні в білорусі утримуються під вартою майже 1500 політичних в’язнів.
Московський механізм ОБСЄ документує, що більшість політичних в’язнів утримуються у жахливих умовах, піддаються жорстокому поводженню і тортурам. Багатьом політв’язням відмовляють у доступі до медичної допомоги.
На початку травня білоруський блогер Микола Климович, який страждав від серйозної хвороби серця, помер у в’язниці. Його "злочин" полягав лише у розміщенні карикатури на Лукашенка в соціальних мережах."Простір для громадянського суспільства був заборонений режимом Лукашенка, і станом на цей час більш як 1283 неурядових установ були примушені до ліквідації. Такі дії, що супроводжуються інтенсифікацією репресій, зробили неможливими будь-які політичні дебати або висловлювання політичної опозиції", - заявив Боррель.