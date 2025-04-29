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ПОЛІТИКА

Євросоюз виніс рішення проти схеми "золотих паспортів" на Мальті

29 квітня 2025, 14:57
Євросоюз виніс рішення проти схеми
Фото: з вільного доступу
Мальта тимчасово призупинила участь громадян росії та білорусі в програмі після вторгнення рф в Україну, але продовжила її для інших іноземців.

Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке зобов’язує Мальту припинити програму "золотих паспортів" — систему, що дозволяла іноземцям отримувати громадянство в обмін на інвестиції.

Як повідомляє Reuters з посиланням на рішення суду, Мальта, яка вимагала приблизно 1 мільйон євро вкладень за надання свого паспорта, порушила принципи взаємної довіри та солідарності всередині ЄС. Паспорт Мальти надавав не лише місцеве, але й автоматично громадянство Євросоюзу, що відкрило доступ до вільного проживання та переміщення в країнах блоку.

Єврокомісія подала скаргу ще у 2022 році, заявивши, що така практика суперечить суті європейського громадянства. Суд наголосив, що надання громадянства в обмін на гроші є неприйнятним, адже "перетворює громадянство на товарну транзакцію" та підриває довіру між країнами-членами.

Мальта тимчасово призупинила участь громадян росії та білорусі в програмі після вторгнення рф в Україну, але продовжила її для інших іноземців. Водночас, за даними Financial Times, навіть підсанкційні росіяни змогли обійти обмеження та отримати мальтійські паспорти через програму.

Тепер Валетта зобов’язана остаточно припинити практику продажу громадянства.

паспортМальтаЄвросоюз

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