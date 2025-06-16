Євросоюз витратив понад €200 млрд на російське паливо з початку війни

Цього тижня Брюссель планує представити нові юридичні механізми, щоб повністю заборонити імпорт викопного палива з росії до ЄС.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну країни ЄС уже заплатили понад 200 мільярдів євро за енергоносії з рф. На нафту та вугілля вже діють санкції, а імпорт газу планують припинити до 2027 року.

Про це повідомляє Financial Times.

У виданні зазначають, що цього тижня Брюссель планує представити нові юридичні механізми, щоб повністю заборонити імпорт викопного палива з росії до ЄС. Це стосується нафти, газу й вугілля. Але водночас відтерміновано вирішення іншої, не менш важливої проблеми - залежності від російських ядерних технологій.

У 2024 році росія отримала від країн ЄС 22 мільярди євро, з яких близько 700 мільйонів - за ядерне паливо. Попри невеликі обсяги, відмова від російського атома - набагато складніша задача, ніж відмова від нафти чи газу.

Причина - технічна складність і висока залежність. Євросоюз має 101 ядерний реактор, з яких 19 - радянського типу ВВЕР, які найбільше залежать від постачання з росії. Близько 20-25% урану, що використовується в ЄС, надходить із рф, і багато реакторів досі замовляють у росії запасні частини та технічну підтримку.

"Ланцюг постачання урану дуже складний, тому потрібен поступовий підхід", - пояснив експерт з енергетики.

Водночас представники ЄС заявляють, що Європейська комісія прагне повністю відмовитися від імпорту російських ядерних технологій до 2030-х років. Але, як зазначено в офіційному документі, для цього потрібно інвестувати щонайменше 241 мільярд євро в розвиток власного ланцюга постачання ядерного палива.

Це питання розглянуть міністри країн ЄС під час спеціальної зустрічі в понеділок, де говоритимуть про майбутнє ядерної енергетики та необхідні інвестиції.

Проте реалізувати це буде непросто - росія домінує на ядерному ринку, і це серйозна проблема.

"Росатом - одна з найбільших компаній у всіх секторах ядерної енергетики", - цитує видання слова експерта з питань атомної енергетики.