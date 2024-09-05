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Євросоюз закликає Грузію переглянути закони, які обмежують права ЛГБТ

05 вересня 2024, 11:37
Євросоюз закликає Грузію переглянути закони, які обмежують права ЛГБТ
Фото: eastbook.eu
Він підриває фундаментальні права і несе дискримінацію.

Європейський Союз закликає Тбілісі повністю переглянути  законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який парламентарі поспішного прийняли у другому читанні.

Про це йдеться у заяві речника ЄС.

В Євросоюзі вважають, що цей пакет підриває фундаментальні права грузинського народу і несе ризик подальшої стигматизації та дискримінації частини населення.

"ЄС шкодує, що законодавство, яке має важливі наслідки для шляху інтеграції до ЄС, було прийнято без належних громадських консультацій та ретельного аналізу його відповідності європейським та міжнародним стандартам", – йдеться у заяві.

В Блоці нагадали, що забезпечення і дотримання прав людини лежить в основі процесу розширення, який щорічно оцінюється у звіті Європейської комісії про розширення.

"ЄС закликає грузинську владу повністю переглянути цей законодавчий пакет. Така пропозиція, у поєднанні з обмеженнями для громадянського суспільства, накладеними Законом про прозорість іноземного впливу, призведе до подальшого погіршення відносин між ЄС та Грузією", – додали у заяві.

Крім того, в Євросоюзі вважають, що процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинено, і закликали владу підтвердити відданість курсу на інтеграцію до ЄС.

Напередодні парламент Грузії ухвалив пакет законопроєктів, який передбачає обмеження прав ЛГБТ: за нього проголосував 81 депутат. Пакет законопроєктів під загальною назвою "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" передбачає зміни до 18 чинних законів. 

 

ГрузіяЄвросоюз

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