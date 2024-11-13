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Євросоюз закликає європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України

13 листопада 2024, 17:29
Євросоюз закликає європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України
Компанії з ЄС запрошені подавати свої пропозиції до 1 березня 2025 року.
На першій Інвестиційній конференції ЄС-Україна, що проводиться Блоком спільно з урядом України у Варшаві, Євросоюз закликав європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України.
 
Про це повідомило представництво ЄС в Україні. 
 
Компанії з ЄС запрошені подавати свої пропозиції до 1 березня 2025 року. Пропозиції будуть розглянуті та пов'язані з інвестиційними проєктами, що фінансуються Ukraine Investment Framework (UIF), яка є невід'ємною складовою механізму ЄС Ukraine Facility з бюджетом 50 мільярдів євро. 
 
Заохочуючи бізнес-партнерство та участь приватного сектору ЄС у відновленні та реконструкції України, ЄС також сприяє подальшій інтеграції України до єдиного ринку блоку.
 
"Запуск Заклику ЄС до висловлення зацікавленості є важливим кроком на шляху до залучення інвестицій для відновлення України. Ми прагнемо створити сприятливе середовище для іноземних інвестицій. Інвестиційна конференція Україна-ЄС дозволяє нам нагадати міжнародному бізнесу, що війна не є ембарго на інвестиції”, – сказала перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко. 
 
Вона додала, що треба об'єднати зусилля навколо відновлення України зараз, не чекаючи закінчення війни.
 
Пріоритетні напрямки Заклику базуються на Плані для України (Ukraine Plan), а також на Стратегічних орієнтирах UIF (невід'ємна складова Ukraine Facility), в яких визначено ключові пріоритетні галузі економіки, що потребують прямих іноземних інвестицій для підтримки соціально-економічного відновлення України. До них відносяться:
 
  • Енергетика: Розробка сталих енергетичних рішень, включаючи проєкти відновлюваної енергетики та модернізацію наявної енергетичної інфраструктури.
  • Критично важлива сировина: Інвестування в переробку ключових мінералів та ресурсів, необхідних для високотехнологічних галузей та технологій відновлюваної енергетики.
  • Переробна промисловість та виробництво: Відродження та модернізація виробничого сектору для підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва.
  • Будівельні матеріали: Підтримка реконструкції житлового фонду та громадських будівель, зокрема шляхом інвестування в промисловість будівельних матеріалів, будівельні компанії та нагляд у сфері будівництва.
  • Інформаційні технології та цифрова трансформація: Зміцнення цифрової інфраструктури та технологій для сприяння інноваціям та розвитку в різних секторах.
  • Транспорт та експортна логістика: Відбудова та модернізація транспортної, логістичної та державної інфраструктури для підтримки зв’язку.
 
Перша інвестиційна конференція ЄС – Україна, організована 13 та 14 листопада в рамках 4-ї Міжнародної виставки ReBuild Ukraine, означає значний крок у залученні приватних інвестицій в Україні. Конференція об'єднує понад 5 000 учасників, включаючи компанії, банки та інвесторів з України, ЄС та інших країн, щоб сприяти залученню приватних інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації України.

 

Євросоюзвійна в Українівідновлення україниросія окупанти

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