Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Євросоюз закликав режим лукашенка звільнити всіх політв'язнів

13 листопада 2023, 13:26
Євросоюз закликав режим лукашенка звільнити всіх політв'язнів
Фото: з вільних джерел
Боррель зазначив, що після сфальшованих президентських виборів у 2020 році ситуація з правами людини в білорусі з кожним роком різко погіршується.

Євросоюз знову звернувся до режиму лукашенка із вимогою звільнити всіх політв'язнів у білорусі.

Про це заявив високого представника ЄС Жозепа Борреля у Міжнародний день солідарності з білоруссю.

"Євросоюз повторює свою вимогу щодо негайного та безумовного звільнення всіх політв'язнів у білорусі", - йдеться в опублікованому зверненні.

Боррель зазначив, що після сфальшованих президентських виборів у 2020 році ситуація з правами людини в білорусі з кожним роком різко погіршується.

"Режим (Лукашенко – ред.) здійснив понад 40 тисяч політично вмотивованих арештів, порушив щонайменше 12 тисяч політично вмотивованих кримінальних справ та містить майже 1 500 політичних в'язнів", - зазначив представник ЄС.

У своїй заяві Боррель також зазначив, що Євросоюз разом зі своїми міжнародними партнерами докладає зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у порушеннях в ООН та через спеціальну Міжнародну платформу підзвітності для Білорусі.

У серпні 2020 року у білорусі спалахнули масові акції непокори. Люди вийшли на вулиці по всій країні після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими олександр лукашенко нібито отримав 80% голосів та знову залишився на посаді президента білорусі.

За утиск опозиції, розгін протестів, а також переслідування журналістів на режим лукашенка вже було накладено кілька пакетів санкцій з боку ЄС та інших країн світу. Окрім того, в ЄС уже готують нові санкції за інші злочини режиму.

білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 12 листопада.

"Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 81 тиждень", - зазначили у моніторинговій групі.

БілорусьЄвросоюзБоррельполітв’язні

Останні матеріали

Хліб та Видовища
"Заради всього людства". Серіал, що трансформує наше розуміння історії – Меган Гарбер
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 18:29
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Політика
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 16:41
Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Політика
Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 12:53
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 08:41
Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Cуспільство
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 12:35
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється