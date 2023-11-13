Євросоюз закликав режим лукашенка звільнити всіх політв'язнів

Боррель зазначив, що після сфальшованих президентських виборів у 2020 році ситуація з правами людини в білорусі з кожним роком різко погіршується.

Євросоюз знову звернувся до режиму лукашенка із вимогою звільнити всіх політв'язнів у білорусі.

Про це заявив високого представника ЄС Жозепа Борреля у Міжнародний день солідарності з білоруссю.

"Євросоюз повторює свою вимогу щодо негайного та безумовного звільнення всіх політв'язнів у білорусі", - йдеться в опублікованому зверненні.

Боррель зазначив, що після сфальшованих президентських виборів у 2020 році ситуація з правами людини в білорусі з кожним роком різко погіршується.

"Режим (Лукашенко – ред.) здійснив понад 40 тисяч політично вмотивованих арештів, порушив щонайменше 12 тисяч політично вмотивованих кримінальних справ та містить майже 1 500 політичних в'язнів", - зазначив представник ЄС.

У своїй заяві Боррель також зазначив, що Євросоюз разом зі своїми міжнародними партнерами докладає зусиль щодо притягнення до відповідальності винних у порушеннях в ООН та через спеціальну Міжнародну платформу підзвітності для Білорусі.

У серпні 2020 року у білорусі спалахнули масові акції непокори. Люди вийшли на вулиці по всій країні після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими олександр лукашенко нібито отримав 80% голосів та знову залишився на посаді президента білорусі.

За утиск опозиції, розгін протестів, а також переслідування журналістів на режим лукашенка вже було накладено кілька пакетів санкцій з боку ЄС та інших країн світу. Окрім того, в ЄС уже готують нові санкції за інші злочини режиму.

білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 12 листопада.

"Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 81 тиждень", - зазначили у моніторинговій групі.