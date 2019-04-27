Євросоюз закликав Штати повернутися до виконання Договору про торгівлю зброєю

"26 квітня США оголосили про намір відкликати свій підпис під Договором про торгівлю зброєю (Arms Trade Treaty - ATT), який регулює звичайну зброю, включаючи стрілецьку зброю, бойові танки й літаки, бойові кораблі"

Євросоюз продовжує підтримувати міжнародний Договір про торгівлю зброєю як ключовий фактор прозорості та відповідальності у цій сфері, та закликає Сполучені Штати повернутися до виконання цієї угоди.

"26 квітня США оголосили про намір відкликати свій підпис під Договором про торгівлю зброєю (Arms Trade Treaty - ATT), який регулює звичайну зброю, включаючи стрілецьку зброю, бойові танки й літаки, бойові кораблі. Європейський Союз рішуче підтримує АТТ, який є ключовим багатостороннім інструментом з підвищення відповідальності та прозорості у міжнародній торгівлі зброєю, у запобіганні та припиненні нелегальної торгівлі зброєю, що є частиною міжнародних зусиль із забезпечення миру, безпеки й стабільності", - йдеться у заяві речника ЄС, повідомляє "Укрінформ".

Речник ЄС наголосив, що всі 28 країн-членів ЄС приєдналися до АТТ та дотримуються цілей, що проголошуються цим документом. Безконтрольна торгівля зброєю продовжує залишатися причиною страждань людей у багатьох частинах світу, підживлює конфлікти, тероризм та організовану злочинність. Внаслідок використання вогнепальної стрілецької зброї щороку по усьому світові гинуть близько 500 тисяч людей.

"Рішення США відкликати підпис не сприятиме зусиллям із підтримання прозорості міжнародної торгівлі зброєю, з упередження її незаконному розповсюдженню та розширенню номенклатури звичайної зброї. ЄС буде продовжувати закликати США, і, зокрема, головних експортерів та імпортерів зброї, приєднатися до Договору про торгівлю зброєю без зволікання", - йдеться у заяві Євросоюзу.