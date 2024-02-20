Євросоюз залишив росію в "чорному" списку офшорів

Європейський Союз оголосив про оновлення переліку юрисдикцій, які не співпрацюють у сфері оподаткування: про визнання недостатніми зусиль з корекції власної податкової системи з боку 12 юрисдикцій, включаючи рф, які залишаються у "неблагонадійному" переліку.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Єврокомісії.

"Країни-члени видалили сьогодні чотири юрисдикції – Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос – із переліку ЄС щодо юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях… Відтепер у переліку залишаються 12 юрисдикцій, які не покращили систему оподаткування, або досягли недостатнього прогресу у виконанні попередніх зобов’язань. Це стосується таких країн як Американське Самоа, Ангілья, Антигуа і Барбуда, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, російська федерація, Самоа, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США та Вануату", - йдеться на сайті.

Євросоюз складає перелік юрисдикцій, які не співпрацюють у питаннях оподаткування, на підставі уважного спостереження, моніторингу, аналізу та опитувань на місцях.

Союз докладає зусиль із забезпечення прозорості та справедливості такого оподаткування, та за потреби, надає третім країнам технічну допомогу у корегуванні виявлених недоліків.