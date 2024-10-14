Євросоюз запровадив нові санкції проти Ірану через постачання ракет росії – ЗМІ
Європейський Союз запровадить нові санкції проти Ірану за передачу балістичних ракет москві.
Про це повідомляє німецька газета FAZ.
Посилаючись на європейських дипломатів, видання пише, що в понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі у Люксембурзі погодили санкції.
Раніше блок кілька разів застерігав Іран від передачі рф балістичних ракет, проте Тегеран тим часом заперечує постачання ракет москві.
Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн заявила, що є дуже чіткі докази того, що Іран передав балістичні ракети, і "це явно не сумісно із зобов’язаннями щодо миру".
"Ми прагнемо до того, щоб українці мали право самостійно вирішувати своє майбутнє. Тому Росію не варто підтримувати військово", - сказала вона.
Наразі невідомо, хто потрапив у санкційний список. Імена будуть незабаром опубліковані в офіційному журналі ЄС. У рамках санкцій європейському бізнесу не дозволять вести справи з компаніями та людьми, проти яких ввели обмеження. Також санкції передбачають замороження рахунків та активів, а також заборону на в'їзд до ЄС.