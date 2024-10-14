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Євросоюз запровадив нові санкції проти Ірану через постачання ракет росії – ЗМІ

14 жовтня 2024, 14:38
Євросоюз запровадив нові санкції проти Ірану через постачання ракет росії – ЗМІ
Р-36М2 "Воєвода". Фото: topwar.ru
Міністр країн ЄС вже погодили обмеження.

Європейський Союз запровадить нові санкції проти Ірану за передачу балістичних ракет москві.

Про це повідомляє німецька газета FAZ.

Посилаючись на європейських дипломатів, видання пише, що в понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі у Люксембурзі погодили санкції.

Раніше блок кілька разів застерігав Іран від передачі рф балістичних ракет, проте Тегеран тим часом заперечує постачання ракет москві.

Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн заявила, що є дуже чіткі докази того, що Іран передав балістичні ракети, і "це явно не сумісно із зобов’язаннями щодо миру".

"Ми прагнемо до того, щоб українці мали право самостійно вирішувати своє майбутнє. Тому Росію не варто підтримувати військово", - сказала вона.

Наразі невідомо, хто потрапив у санкційний список. Імена будуть незабаром опубліковані в офіційному журналі ЄС. У рамках санкцій європейському бізнесу не дозволять вести справи з компаніями та людьми, проти яких ввели обмеження. Також санкції передбачають замороження рахунків та активів, а також заборону на в'їзд до ЄС.

За непідтвердженою інформацією, росія отримала від Ірану балістичні ракети малої дальності Fath 360, радіус дії яких - 120 кілометрів.
 
 

 

РосіяІрансанкціїракетиЄвросоюз

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