Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз запустить швидкісну залізницю від Берліна до Києва – Європарламент

06 листопада 2024, 10:09
Євросоюз запустить швидкісну залізницю від Берліна до Києва – Європарламент
Фото: "Укрзалізниця"
Незабаром єврокомісар представить план з'єднання столиць Євросоюзу високошвидкісною залізницею.

Швидкісне залізничне сполучення Берлін-Варшава планують запустити до 2030 року, а з часом подовижит до Києва.  

Про це повідомив новий єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас. 

До української столиці Євросоюз планує продовжити сполучення до 2040 року.

Незабаром єврокомісар представить план з'єднання столиць Євросоюзу високошвидкісною залізницею.

"Наступному етапі розвитку Транс’європейської транспортної мережі TEN-T заплановано продовжити швидкісну залізничну лінію Берлін-Варшава до Києва", - заявив Ціцікостас. 

За його словами, є проблеми щодо збільшення швидкості залізничного руху на українському боці, але такі проблеми спостерігаються і в деяких східних країнах ЄС.

Він додав, що представить план зі з’єднання столиць Євросоюзу і великих міст високошвидкісною залізницею, включно з нічними поїздами. 

Також єврокоміср зобов’язався представити єдину цифрову опцію бронювання та продажу квитків на залізничні перевезення в перший рік свого мандата.

Депутати Європарламенту пропонують ввести англійську мову як запасну мову для машиністів поїздів, адже наразі машиністи поїздів мають розмовляти мовою кожної країни, через яку вони проїжджають, що призводить до того, що вантажні поїзди зупиняються на кордонах для зміни машиністів.

Апостолос Ціцікостас також розказав про наміри реалізовувати директиву про комбіновані перевезення, розвивати мультимодальні та інтермодальні перевезення і розробити необхідні заходи підтримки, які забезпечать рівні умови для всіх видів транспорту.

 
ЄвропазалізницяУкраїна

Останні матеріали

Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Cуспільство
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 00:22
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється