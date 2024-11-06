Євросоюз запустить швидкісну залізницю від Берліна до Києва – Європарламент

Незабаром єврокомісар представить план з'єднання столиць Євросоюзу високошвидкісною залізницею.

Швидкісне залізничне сполучення Берлін-Варшава планують запустити до 2030 року, а з часом подовижит до Києва.

Про це повідомив новий єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас.

До української столиці Євросоюз планує продовжити сполучення до 2040 року.

Незабаром єврокомісар представить план з'єднання столиць Євросоюзу високошвидкісною залізницею.

"Наступному етапі розвитку Транс’європейської транспортної мережі TEN-T заплановано продовжити швидкісну залізничну лінію Берлін-Варшава до Києва", - заявив Ціцікостас.

За його словами, є проблеми щодо збільшення швидкості залізничного руху на українському боці, але такі проблеми спостерігаються і в деяких східних країнах ЄС.

Він додав, що представить план зі з’єднання столиць Євросоюзу і великих міст високошвидкісною залізницею, включно з нічними поїздами.

Також єврокоміср зобов’язався представити єдину цифрову опцію бронювання та продажу квитків на залізничні перевезення в перший рік свого мандата.

Депутати Європарламенту пропонують ввести англійську мову як запасну мову для машиністів поїздів, адже наразі машиністи поїздів мають розмовляти мовою кожної країни, через яку вони проїжджають, що призводить до того, що вантажні поїзди зупиняються на кордонах для зміни машиністів.

Апостолос Ціцікостас також розказав про наміри реалізовувати директиву про комбіновані перевезення, розвивати мультимодальні та інтермодальні перевезення і розробити необхідні заходи підтримки, які забезпечать рівні умови для всіх видів транспорту.