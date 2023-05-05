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Євросоюз засудив чергові атаки росії на цивільні об’єкти України

05 травня 2023, 13:55
Євросоюз засудив чергові атаки росії на цивільні об’єкти України
Фото з вільного доступу
російські атаки проти цивільних об’єктів є воєнним злочином.
Європейський Союз засудив дії російської федерації, яка протягом поточного тижня продовжувала обстріли мирних міст та селищ України, що призвело до загибелі та поранення великої кількості мирних людей. 

Про це йдеться у заяві речника ЄС Пітера Стано.

"Поточний тиждень був позначений ще однією ескалацією російської злочинної агресивної війни проти України, що супроводжувалося дедалі більш невибірковими та кривавими обстрілами районів з цивільним населенням.Ці невибіркові російські атаки проти цивільних об’єктів є воєнним злочином", - йдеться у документі.

Речник нагадав, що удари російських ракет та дронів були знову спрямовані проти Одеси та проти Києва. Це відбулося після жорстоких російських атак на цивільну інфраструктуру в Херсонській області з використанням важкої артилерії. Цілями для таких атак були обрані, головним чином, великі супермаркети, залізничні станції та автозаправки. Наслідком таких варварських нападів з боку росіян стала загибель більше як 20 людей, ще більше 50-ти отримали поранення, всі – цивільні люди.

"Це безумне вбивство мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури має негайно припинитися. ЄС чітко наголошує, що не буде жодної безкарності для командирів, нападників та для їх поплічників, що винні у цих звірствах. ЄС залишається рішуче налаштованим притягнути їх до відповідальності", - зазначив Стано.

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