Євросоюз засудив ядерні погрози росії в бік України

Європейський Союз засудив погрози росії застосувати ядерну зброю у війні проти України і нагадав про взяті нещодавні москвою зобов’язання.

Про це йдеться в заяві ЄС на сайті.

"ЄС засуджує дії та погрози росії із застосування ядерної сили в її незаконній, невиправданій та неспровокованій агресивній війні проти України", - йдеться в заяві, виголошеній на засіданні Першого підготовчого комітету 11-ї оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

В ЄС нагадали росії, що 3 січня 2022 року росія підписала спільну заяву лідерів 5-ти ядерних держав, підтвердивши, серед іншого, що "ядерну війну неможливо виграти і вона ніколи не повинна вестися".

Там додали, що тоді росія підтвердила це зобов'язання у спільній заяві з Китаєм в березні цього року.

"Ми закликаємо росію поважати зобов'язання, що містяться в ній", - додали в заяві.

Разом з тим, ЄС висловили занепокоєння через заяву росії про її готовність провести ядерне випробування і закликали рф "повністю поважати свої зобов'язання як держави-учасниці ДНЯЗ і дотримуватися мораторію на ядерні випробування".

"росія грубо порушила свої зобов'язання утримуватися від загрози застосування сили проти територіальної цілісності та суверенітету України за Будапештським меморандумом 1994 року. Втрата довіри до ядерної держави, яка не дотримується своїх гарантій безпеки, підриває ДНЯЗ та архітектуру роззброєння і нерозповсюдження", - нагадали в ЄС.