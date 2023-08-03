Матеріали:
Теми:

Євросоюз засудив ядерні погрози росії в бік України

03 серпня 2023, 16:31
Євросоюз засудив ядерні погрози росії в бік України
Фото: Укрінформ
Європейський Союз засудив погрози росії застосувати ядерну зброю у війні проти України і нагадав про взяті нещодавні москвою зобов’язання.

Про це йдеться в заяві ЄС на сайті

"ЄС засуджує дії та погрози росії із застосування ядерної сили в її незаконній, невиправданій та неспровокованій агресивній війні проти України", - йдеться в заяві, виголошеній на засіданні Першого підготовчого комітету 11-ї оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

В ЄС нагадали росії, що 3 січня 2022 року росія підписала спільну заяву лідерів 5-ти ядерних держав, підтвердивши, серед іншого, що "ядерну війну неможливо виграти і вона ніколи не повинна вестися".

Там додали, що тоді росія підтвердила це зобов'язання у спільній заяві з Китаєм в березні цього року. 

"Ми закликаємо росію поважати зобов'язання, що містяться в ній", - додали в заяві. 

Разом з тим, ЄС висловили занепокоєння через заяву росії про її готовність провести ядерне випробування і закликали рф "повністю поважати свої зобов'язання як держави-учасниці ДНЯЗ і дотримуватися мораторію на ядерні випробування". 

"росія грубо порушила свої зобов'язання утримуватися від загрози застосування сили проти територіальної цілісності та суверенітету України за Будапештським меморандумом 1994 року.  Втрата довіри до ядерної держави, яка не дотримується своїх гарантій безпеки, підриває ДНЯЗ та архітектуру роззброєння і нерозповсюдження", - нагадали в ЄС.

Росіяядерна зброяЄвросоюз

Останні матеріали

путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Політика
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 09:08
Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється