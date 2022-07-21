CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКраїни Європейського союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ
Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно
Фото: з вільного доступу
Про це повідомила у Twitter президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
"Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.
15 липня Єврокомісія схвалила спільну пропозицію щодо сьомого пакета санкцій проти РФ, нові обмеження передбачають часткову заборону ввезення російського золота та більший контроль за експортом подвійного використання та передових технологій.
У межах нового пакету санкцій Європейський Союз планує додати до санкційного переліку першого віцепрем’єр-міністра Росії Андрєя Белоусова, мера Москви Сєргєя Собяніна та двох російських акторів, а також запровадити додаткові санкції проти найбільшого банку Росії – "Сбербанку".
Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.
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21 07 2022 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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