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Євросоюз затвердив виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

13 квітня 2023, 16:13
Євросоюз затвердив виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України
Фото:ЕРА
Таким чином загальна допомога Україні, яку надали через Європейський фонд миру, зросла до 4,6 млрд євро.

Рада Євросоюзу затвердила допомогу у розмірі 1 мільярда євро. Ці кошти будуть спрямовані на відшкодування витрат через передачу Україні боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС прийняла міру допомоги у розмірі 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки українських Збройних сил. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати державам-членам витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

За словами глави дипломатії Європейського Союзу Жозепа Борреля, таке рішення ввело в дію першу частину обіцянки країн ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси на 1 млрд євро.

"Сьогоднішнє рішення реалізує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів", – уточнюють у відомстві.

 

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