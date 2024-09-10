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Євросоюз змінює правила в'їзду/виїзду до Шенгенської зони

10 вересня 2024, 12:19
Євросоюз змінює правила в'їзду/виїзду до Шенгенської зони
Фото: DW
Згідно нових правил, штамп у паспорті буде не потрібен.

З 10 листопада в Європі змінюється правила пепретину кордону і запускається нова ІТ-система прикордонного контролю: Entry/Exit Scheme (EES). 

Про це йдеться на порталі Євросоюзу. 

Нововведення стосуватиметься всіх громадян третіх країн, які в’їжджають на територію Євросоюзу для короткострокового перебування.

В кінці літа єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон офіційно підтвердила дату запуску автоматизованої ІТ-системи реєстрації іноземців при при перетині зовнішніх кордонів європейських країн.

"Незабаром ми увімкнемо найсучаснішу в світі цифрову систему управління кордонами. Поєднання всіх існуючих національних систем і європейських систем. У кожному аеропорту, порту, кожній дорозі в Європу у нас буде цифровий прикордонний контроль", - заявила Ілва Йоханссон.

На сьогодні система знаходиться на завершальній стадії тестування.

За словами єврокомісара, завдяки системі в’їзду/виїзду буде точно відомо, хто в’їжджає до Шенгенської зони за іноземним паспортом. 

Крім того, буде зрозуміло скільки часу люди залишатимуться у ЄС, що допоможе протидіяти нелегальній міграції.

"Система в’їзду/виїзду ускладнить злочинцям, терористам або російським шпигунам використання підроблених паспортів завдяки біометричній ідентифікації: фотографії та відбитки пальців. Негайно буде попередження: ця людина не та, за кого себе видає", - додала Ілва Йоханссон.

Також відомо, що система замінить нинішній штамп у паспорті: під час перетину кордону туристи використовуватимуть термінали самообслуговування для сканування своїх паспортів або інших проїзних документів. 

Система буде фіксувати ім'я, біометричні дані, а ще дату та місце в'їзду і виїзду.

Інформація зберігатиметься в базі даних упродовж трьох років, тому не потрібно буде проходити процес реєстрації кожного разу, коли ці люди в'їжджатимуть чи виїжджають з Шенгенської зони.

Система не поширюється на тих, хто матиме посвідки на проживання в країнах Євросоюзу і довгострокові візи.

Система EES буде діяти в усіх країнах блоку, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. Крім того, система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

 
Шенгенська зонакордонЄвросоюз

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