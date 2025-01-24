Євросоюз змінив місце проведення безпекового саміту

Виявилося, що обране місце для зустрічі складно охороняти.

Європейська Рада була змушена змінити локацію проведення зустрічі лідерів Європейського Союзу для обговорення питань безпеки, призначеної на 3 лютого.

Президент Євроради Антоніу Кошта запрошував очільників 27 країн-членів ЄС, а також прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Шато-де-Лімонт, великої садиби поблизу Льєжа.

Проте після детальної перевірки місця проведення заходу на предмет забезпечення охорони перших осіб виявилося, що садиба не відповідає вимогам безпеки. Тож зустріч перенесли до Брюсселя - вона відбудеться у палаці Егмонт, великому конференц-центрі у столиці Бельгії.