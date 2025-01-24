Євросоюз змінив місце проведення безпекового саміту
24 січня 2025, 08:07
Фото: Укрінформ
Виявилося, що обране місце для зустрічі складно охороняти.
Європейська Рада була змушена змінити локацію проведення зустрічі лідерів Європейського Союзу для обговорення питань безпеки, призначеної на 3 лютого.
Про це пише Reuters.
Президент Євроради Антоніу Кошта запрошував очільників 27 країн-членів ЄС, а також прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Шато-де-Лімонт, великої садиби поблизу Льєжа.
Проте після детальної перевірки місця проведення заходу на предмет забезпечення охорони перших осіб виявилося, що садиба не відповідає вимогам безпеки. Тож зустріч перенесли до Брюсселя - вона відбудеться у палаці Егмонт, великому конференц-центрі у столиці Бельгії.