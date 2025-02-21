Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз зміцнює зв'язки з Південною Африкою через Трампа – Bloomberg

21 лютого 2025, 15:12
Євросоюз зміцнює зв'язки з Південною Африкою через Трампа – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Перший дипломат блоку каже, що Євросоюз сприймається як надійний партнер.

Євросоюз і Південно-Африканська республіка покращують свої зв'язки на тлі розбіжностей зі США щодо війни в Україні. 

Про це заявила глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас, пише агенція Bloomberg

"Це час розбудови партнерств і зміцнення тих партнерств, які ми маємо. Знайти старих друзів і завести нових. Які б розбіжності не були, я відчуваю, що вони залишилися в минулому, і ми можемо їх вирішити", - заявила Каллас. 

Видання додає, що покращення відносин між ЄС і континентом відбувається на тлі дій президента США Дональда Трампа, який погрожує тарифами та призупиненням допомоги.

"В минулому Південно-Африканська республіка протистояла ЄС своєю позаблоковою позицією щодо вторгнення Росії в Україну і тим, що приймала російські та китайські військові кораблі для проведення військових навчань", - додають журналісти. 

Примирення є гарною новиною для Африки, після того, як Трамп несправедливо звинуватив країну у захопленні приватних земель.

Такоє Каллас наголосила, що через нестабільну поведінку Трампа країни світу будуть шукати тісніших відносин саме з Європейським Союзом. 

"В той час, як Китай і США є найбільшими торгівельними партнерами Південно-Африканської республіки, ЄС спільно конкурує з азійською країною за перше місце і є найбільшим іноземним інвестором в економіку Африки", - констатує агенція. 

В Торгово-промисловій палаті Південно-Африканської республіки ЄС повідомили, що в Китаї є більше тисячі європейських компаній, в яких працює понад 350 тисяч осіб. 

"Багато партнерів звертаються до нас, тому що ми є надійним, передбачуваним партнером. Це має цінність у ці неспокійні часи", - вважає політик.

Глава дипломаті ЄС додала, що через власні нагальні потреби ЄС не зможе заповнити прогалину, яку залишили США, скоротивши свою допомогу у всьому світі. Відомо, що лише для Південно-Африканської республіки США виділяють понад 400 млн доларів на рік на боротьбу з ВІЛ, однак Трамп пообіцяв зупинити таку допомогу. 

"З огляду на кроки, які зробила Америка, всі країни світу, які потребують допомоги, а також організації, багатосторонні організації стоять біля наших дверей. Ми не можемо заповнити ту порожнечу, яку залишають США, тому що у нас немає цих коштів", - констатувала Каллас.

За її словами, через погрози Трампа припинити військову підтримку, про які він заявив під час найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Євросоюз має зосередитися на витратах на оборону, адже він стикається з "екзистенційною загрозою".

 
Південна АфрикаЄвросоюз

Останні матеріали

Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 12:31
Рівень бронезахисту визначає власник
Технології
Рівень бронезахисту визначає власник
21 лютого 2025, 11:36
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 20:35
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Політика
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 16:46
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Політика
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 12:04
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Політика
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 08:05
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється