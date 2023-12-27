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Ймовірне захоплення росією Мар’їнки не прогнознує значний прогрес окупантів –ISW

27 грудня 2023, 10:33
Ймовірне захоплення росією Мар’їнки не прогнознує значний прогрес окупантів –ISW
Фото: з вільного доступу
За оцінками ISW, візуального підтвердження повного захоплення населеного пункту немає.

Ймовірне захоплення росією Мар'їнки у Донецькій області є обмеженим тактичним здобутком росії та не прогнозує будь-якого оперативного значного прогресу.

Про це йдеться  у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

Це може статися у разі, якщо тільки російські сили значно покращать свою здатність здійснювати швидке механізоване просування вперед, а цьому немає жодних ознак.

За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар’їнку. Водночас візуального підтвердження повного захоплення рф населеного пункту станом на 26 грудня не було.

Лідер росії путін стверджував, що захоплення росіянами Мар’їнки дозволить російським військам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька та створити ширший оперативний простір для російських військ.

Багато російських мілблогерів визнали захоплення Мар’їнки тактичною перемогою та стверджували, що це дозволить російським військам проводити наступ у напрямку населених пунктів до 15 км на захід від Мар’їнки в найближчі тижні та місяці, загрожуючи українським наземним комунікаціям.

ВорогМАРЬИНКАокупантивійна в Україніросія окупанти

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