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Ймовірний кандидат у президенти США зробив обурливу заяву щодо війни в Україні

14 березня 2023, 12:37
Ймовірний кандидат у президенти США зробив обурливу заяву щодо війни в Україні
Польща США
Він вважає, що політика адміністрації президента США Джо Байдена "підштовхнула росію до фактичного союзу із Китаєм".

Губернатор Флориди та можливий кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона.

Про це він повідомив у коментарі каналу Fox News.

За його словами, хоча у США є багато життєво важливих інтересів, але подальше залучення до "територіальної суперечки між Україною та росією не входить до їх числа".

"США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволити Україні брати участь у наступальних операціях за її межами, надання F-16 та ракет великої дальності не обговорюється",- заявив Рон Десантіс.

Політик заявив, що громадяни США мають право знати, "як мільярди доларів платників податків США використовуються в Україні".

"Ескалація участі США в російсько-українській війні ризикує явно втягнути США в конфлікт і наблизити нас до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу", - зауважив політик.

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