Новий прем'єр Британії: що відомо про Кіра Стармера та його позицію щодо України

Підрахунок голосів ще триває, але екзитполи прогнозують Лейбористській партії 410 місць.

Лідер Лейбористської партії у Великій Британії Кір Стармер зробив першу офіційну заяву після оприлюднення екзит-полів парламентських виборів. Йому прогнозують високі шанси стати прем'єр-міністром.

"Сьогодні ввечері люди тут і по всій країні висловилися і вони готові до змін. Ви проголосували, тепер настав час для нас зробити це", - сказав Стармер. Разом з тим міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс став першим міністром в уряді Ріші Сунака, який поступився своїм місцем лейбористам. Він є одним з багатьох високопоставлених міністрів, які, як очікується, сьогодні покинуть парламент. Перед цим на користь ліберальних демократів втратив своє місце міністр юстиції Алекс Чалк.

Політсила лідера Лейбористської партії Великої Британії Кір Старме перемогла на загальних виборах з переконливим відривом, завершивши 14-річну еру правління консерваторів.

Так, лейбористи можуть отримати 410 із 650 місць у парламенті, тоді як консерватори – лише 131 місце. Як пише CNN, Стармер обіцяє бути "агентом змін", які потрібні Британії.

Що стосується відносин з Україною, лідер лейбористів заявив, що у питаннях підтримки нашої країни нічого не зміниться.