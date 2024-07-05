Новий прем'єр Британії: що відомо про Кіра Стармера та його позицію щодо України
05 липня 2024, 13:53
Фото: Getty Images
Підрахунок голосів ще триває, але екзитполи прогнозують Лейбористській партії 410 місць.
Лідер Лейбористської партії у Великій Британії Кір Стармер зробив першу офіційну заяву після оприлюднення екзит-полів парламентських виборів. Йому прогнозують високі шанси стати прем'єр-міністром.
Про це пише Bloomberg.
"Сьогодні ввечері люди тут і по всій країні висловилися і вони готові до змін. Ви проголосували, тепер настав час для нас зробити це", - сказав Стармер.
Разом з тим міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс став першим міністром в уряді Ріші Сунака, який поступився своїм місцем лейбористам. Він є одним з багатьох високопоставлених міністрів, які, як очікується, сьогодні покинуть парламент.
Перед цим на користь ліберальних демократів втратив своє місце міністр юстиції Алекс Чалк.
Політсила лідера Лейбористської партії Великої Британії Кір Старме перемогла на загальних виборах з переконливим відривом, завершивши 14-річну еру правління консерваторів.
Так, лейбористи можуть отримати 410 із 650 місць у парламенті, тоді як консерватори – лише 131 місце. Як пише CNN, Стармер обіцяє бути "агентом змін", які потрібні Британії.
Що стосується відносин з Україною, лідер лейбористів заявив, що у питаннях підтримки нашої країни нічого не зміниться.
За фахом Старемер юрист, у 2008 році він став Директором публічної прокуратури, керуючи Королівською прокуратурою Англії та Уельсу. Проте Стармер, за стандартами сучасних політичних лідерів, має відносно скромний початок.
Він народився 1962 року у маленькому містечку на південь від Лондона. Його батько був слюсарем, який працював на фабриці, мати була медсестрою, яка страждала від серйозних фізичних вад, що зрештою призвело до того, що їй ампутували одну ногу. У дитячі роки сім'я Стармера мала проблеми з грошима. Коли їхній будинок затопило, минули роки перш ніж вони змогли зробити ремонт, а коли юний Кір розбив вікно свого будинку м'ячем, його батько забив його дошками, оскільки на скління не було грошей.
"Були важкі часи. Я знаю, що таке неконтрольована інфляція, як зростання вартості життя може змусити вас боятися листоноші, що йде вулицею – чи не принесе він черговий рахунок, який ми не можемо собі дозволити?" – розповідав новий прем'єр Британії у промові на початку своєї передвиборчої кампанії.
Провідні ЗМІ припускають, що саме цей ранній досвід сформував нинішню політику Стармера.
У політику він прийшов у 50-річному віці і 2015 року був обраний до парламенту. Він часто не погоджувався з політикою тодішнього лідера партії Джеремі Корбіном і навіть вийшов з її керівництва, але став речником лейбористів з питань Brexit.
У 2017 і 2019 роках, коли лейбористи на чолі з Корбіном програли вибори, партія обрала Стармера своїм лідером. Він був противником виходу Британії з ЄС, але зараз каже, що лейбористський уряд не буде прагнути змінити це рішення.
Також Кір завзятий футбольний вболівальник і любить пограти у вільний час. Також він великий прихильник футбольного клубу Арсенал. Разом зі своєю дружиною Вікторією виховує двох дітей-підлітків.