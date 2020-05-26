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YouTube нагадуватиме користувачам лягти спати

Поставити нагадування можна буде в налаштуваннях облікового запису YouTube
Відеосервіс YouTube нагадуватиме користувачам лягти спати.
YouTube нагадуватиме користувачам лягти спати Фото: StockSnap/Pixabay

Як повідомляє Google, відвідувачі сервісу можуть встановити нагадування про те, що о певній годині потрібно вимкнути відео і лягти спати, передає Укрінформ.

Функція працюватиме як будильник, який можна відкласти. Користувачі зможуть відкласти нагадування про сон до кінця відео.

Зазначається, що поставити нагадування можна буде в налаштуваннях облікового запису YouTube.

Нагадаємо, що компанія Google, яка є власником відеохостингу YouTube, попередила, що через епідемію коронавірусу та карантинні заходи, запроваджені у багатьох країнах світу, змушена переводити сервіси YouTube на автоматизоване обслуговування.

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26 05 2020 09:20
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