ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВідеосервіс YouTube нагадуватиме користувачам лягти спати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
YouTube нагадуватиме користувачам лягти спати
Поставити нагадування можна буде в налаштуваннях облікового запису YouTube
Фото: StockSnap/Pixabay
Як повідомляє Google, відвідувачі сервісу можуть встановити нагадування про те, що о певній годині потрібно вимкнути відео і лягти спати, передає Укрінформ.
Функція працюватиме як будильник, який можна відкласти. Користувачі зможуть відкласти нагадування про сон до кінця відео.
Зазначається, що поставити нагадування можна буде в налаштуваннях облікового запису YouTube.
Нагадаємо, що компанія Google, яка є власником відеохостингу YouTube, попередила, що через епідемію коронавірусу та карантинні заходи, запроваджені у багатьох країнах світу, змушена переводити сервіси YouTube на автоматизоване обслуговування.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 05 2020 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Сінгапурі представили електрояхту, яка пливе "нон-стоп"
- ФОТО NASA показало новий знімок Юпітера
- ФОТО У Пекіні безпілотний електрокорабель моніторить якість води у парку
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею
No articles