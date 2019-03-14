Youtube заблокував канал Зеленського Інформацію підтвердив керівник діджитал-департаменту штабу Зеленського Михайло Федоров

Популярний відеохостинг Youtube заблокував канал кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото: ua.golos.ua

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив керівник діджитал-департаменту штабу Зеленського Михайло Федоров. "Цей обліковий запис заблоковано за численні або серйозні порушення умов використання YouTube, в тому числі щодо спаму, обману і введення користувачів в оману", - йдеться в поясненні спільноти. Нагадаємо, що Комітет виборців України закликає кандидата у президенти Володимира Зеленського оплатити із виборчого фонду показ фільму "Слуга народу 3".

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