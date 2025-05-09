YouTube заблокував канали Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО

Тепер ці канали наразі недоступні на території України.

YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича, а також сторінки інших осіб, щодо яких діють санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.