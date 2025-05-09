YouTube заблокував канали Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО
09 травня 2025, 18:11
Фото: Главком
Тепер ці канали наразі недоступні на території України.
YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича, а також сторінки інших осіб, щодо яких діють санкції Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Зокрема, заблоковані канали:
- Костянтина Бондаренка;
- Дмитра Васильця;
- Анастасії Кашеварової (зокрема DailyStorm, This is media);
- Павла Оніщенка.
ЦПД нагадав, що раніше YouTube уже заблокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.
"Усі вищевказані особи перебувають під санкціями РНБО, введеними в дію указами Президента України Володимира Зеленського", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі згадані канали наразі недоступні на території України.