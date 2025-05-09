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YouTube заблокував канали Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО

09 травня 2025, 18:11
YouTube заблокував канали Арестовича та інших фігурантів санкцій РНБО
Фото: Главком
Тепер ці канали наразі недоступні на території України.
YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича, а також сторінки інших осіб, щодо яких діють санкції Ради національної безпеки і оборони України. 
 
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
 
Зокрема, заблоковані канали:
  • Костянтина Бондаренка;
  • Дмитра Васильця;
  • Анастасії Кашеварової (зокрема DailyStorm, This is media);
  • Павла Оніщенка.
 
ЦПД нагадав, що раніше YouTube уже заблокував канали Олександра Шелеста та Вадима Карасьова.
 
"Усі вищевказані особи перебувають під санкціями РНБО, введеними в дію указами Президента України Володимира Зеленського", — йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що всі згадані канали наразі недоступні на території України.

 

Арестовичвійна в Україніросія окупанти

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