YouTube заблокував в Україні ще чотири проросійські канали

Їх вели Ігор Мосійчук і Ростислав Шапошніков.

YouTube обмежив доступ на території України до чотирьох каналів, які поширювали наративи, співзвучні з російською пропагандою.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, заблокували канал "Ігор Мосійчук" — колишнього народного депутата, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою рф. Крім того, недоступні три канали, пов’язані з блогером Ростиславом Шапошніковим: "Shaposhnikov UA", "shaposhnikov news" та "Ростислав Шапошніков". За інформацією ЦПД, він поширював фейки, вигідні російській ффедерації.