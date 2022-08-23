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YouTube запускає розділ з подкастами
Ютублого
Розділ з подкастами дебютував на сайті відеохостингу в кінці липня і все ще знаходиться в процесі бета-тестування. Доступ до нього можна отримати тільки в США за адресою youtube.com/podcasts, або через пошук. У новому розділі представлені подкасти популярних шоу і каналів. Попри простоту інтерфейсу, аналітики прогнозують новому функціоналу сайту велику популярність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Згідно з дослідженням Interactive Advertising Bureau, минулого року світова індустрія подкастів згенерувала 1 мільярд доларів прибутку. Сам же сервіс відеохостингу YouTube приніс своїй материнській компанії 28 млрд доларів.
Раніше повідомлялося, що YouTube готується до запуску платформи з купівлі платних підписок на потокове відео. У компанії свій новий вид бізнесу називають інтернет-магазином.
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23 08 2022 20:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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