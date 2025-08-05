На тлі критики Тимошенко підтвердила, що брала участь у зустрічах з представниками команди Дональда Трампа, які, за даними Politico, могли стосуватися питання проведення виборів в Україні під час війни.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в інтерв’ю британському виданню The Times виступила з різкою критикою західних партнерів України, звинувативши їх у спробах підірвати суверенітет держави в розпал війни з росією. За її словами, Україна перетворюється на "позбавлену прав колонію", над якою встановлюється зовнішній контроль.

Тимошенко заявила, що під загрозою відмови у кредитуванні західні держави встановили неприйнятний вплив на ключові інституції країни, зокрема на судову систему, держбанки та антикорупційні органи. Вона розкритикувала практику участі іноземних експертів у комісіях з добору керівників цих структур, зазначивши, що їхні голоси мають перевагу над українськими.

"Україна — не Афганістан. Ми — європейська нація, яка героїчно захищає свою незалежність", — наголосила Тимошенко.

Політикиня також згадала саміт НАТО в Бухаресті у 2008 році, коли Україні відмовили в плані дій щодо членства в Альянсі. Вона назвала це "фатальною помилкою", що, на її думку, сприяла подальшій агресії росії.

У правлячій партії "Слуга народу" відкинули заяви Тимошенко. Голова парламентського комітету з міжнародних справ Олександр Мережко назвав її слова "абсурдними" та нагадав, що участь іноземців у відборі до держінституцій — це добровільне рішення України в обмін на підтримку та фінансування.

Організація DEJURE, що виступає за реформу правосуддя, звинуватила Тимошенко у "підігруванні москві". У своїй заяві правозахисники зазначили, що міжнародна участь сприяє прозорості та довірі громадськості.

Сама Тимошенко відкинула такі звинувачення, заявивши, що не її риторика, а дії Заходу дають путіну підстави для пропаганди.

На тлі критики Тимошенко підтвердила, що брала участь у зустрічах з представниками команди Дональда Трампа, які, за даними Politico, могли стосуватися питання проведення виборів в Україні під час війни. Втім, вона запевнила, що обговорювала лише військову допомогу та стратегії завершення війни, а не внутрішньополітичні питання.

Наразі "Батьківщина" має лише 26 мандатів у парламенті, а рейтинги Тимошенко залишаються низькими. Водночас її ім’я досі відоме на міжнародній арені, і вона активно позиціонує себе як альтернативний голос у внутрішньо- та зовнішньополітичних дискусіях України.