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ЮНЕСКО: росія знищила чи пошкодила 274 українських об’єктів культури

01 серпня 2023, 17:33
ЮНЕСКО: росія знищила чи пошкодила 274 українських об’єктів культури
Фото: unesco.org
Міжнародна організація ЮНЕСКО вже підтвердила, що в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії знищено або пошкоджено 274 культурні об’єкти.

Про це йдеться на сайті  ЮНЕСКО.

"Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження з 24 лютого 2022 року 274 об'єктів - 117 релігійних об'єктів, 27 музеїв, 98 будівель, що мають історичну та/або мистецьку цінність, 19 пам'ятників, 12 бібліотек, 1 архів", - йдеться на сайтіі ЮНЕСКО.

На сьогодні проводиться попередня оцінка збитків, завданих культурним цінностям, шляхом перехресної перевірки повідомлень про інциденти з кількох надійних джерел. 

"ЮНЕСКО також розробляє разом зі своїми партнерськими організаціями механізм незалежної скоординованої оцінки даних в Україні, включаючи аналіз супутникових знімків, відповідно до положень Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", - написано в звіті. 

За даними ЮНЕСКО, найбільше пошкоджень культурних об'єктів ЮНЕСКО зафіксувало в Донецькій - 78 об'єктів, Харківській - 55 об'єктів, Київській - 38, Луганській -33 об'єкти і Чернігівській областях -17. 

Пошкодження також є в Запорізькій і Сумській по 12 об'єктів, Одеській і Миколаївській по 8, Херсонській - 6, Житомирській - 3, Вінницькій - 2 і Дніпропетровській та Львівській областях по 1.

РосіявійнаЮНЕСКОоб’єкти культури

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