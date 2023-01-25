ЮНЕСКО внесло історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини – Reuters
Про це повідомляє Reuters.
"Є надія, що статус, наданий на засіданні експертної групи ЮНЕСКО в Парижі, допоможе захистити культурну спадщину Одеси, яка опинилася під загрозою після вторгнення росії в Україну, і дозволить отримати доступ до фінансової та технічної міжнародної допомоги", – йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, що рф кілька разів бомбила Одесу з моменту її вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
У липні 2022 року було знищено частину великого скляного даху та вікна Одеського музею образотворчого мистецтва, відкритого у 1899 році.
Раніше повідомлялось, що "Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї" та "Культурний ландшафт печерних міст "Кримської Готії" потрапили до попереднього списку всесвітньої спадщини організації при ООН, що займається охороною світових пам’яток