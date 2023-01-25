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CУСПІЛЬСТВО

ЮНЕСКО внесло історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини – Reuters

25 січня 2023, 17:37
ЮНЕСКО внесло історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини – Reuters
джерело lb.ua
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) визнала історичний центр українського міста Одеса об'єктом всесвітньої спадщини, який наразі перебуває під загрозою.

Про це повідомляє Reuters.

"Є надія, що статус, наданий на засіданні експертної групи ЮНЕСКО в Парижі, допоможе захистити культурну спадщину Одеси, яка опинилася під загрозою після вторгнення росії в Україну, і дозволить отримати доступ до фінансової та технічної міжнародної допомоги", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що рф кілька разів бомбила Одесу з моменту її вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

У липні 2022 року було знищено частину великого скляного даху та вікна Одеського музею образотворчого мистецтва, відкритого у 1899 році.

Раніше повідомлялось, що "Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї" та "Культурний ландшафт печерних міст "Кримської Готії" потрапили до попереднього списку всесвітньої спадщини організації при ООН, що займається охороною світових пам’яток

ОдесаЮНЕСКО

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