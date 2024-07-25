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ЮНЕСКО вперше засудило росію за знищення української культурної спадщини

25 липня 2024, 20:36
ЮНЕСКО вперше засудило росію за знищення української культурної спадщини
Фото: unesco.org
Це рішення стало значною перемогою делегації України.

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО закликав москву утриматися від будь-яких дій, які б завдавали прямої чи опосередкованої шкоди об’єктам і буферній зоні, культурній спадщині України в цілому та об’єктам, включеним до Попереднього списку.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Міністерство назвало рішення вагомою перемогою делегації України в складі представників МЗС, Міндовкілля та МКІП на чолі з Анастасією Бондар.

У відомстві додали, що воно було прийнято під час розгляду питання стану збереження українських об’єктів всесвітньої спадщини "Київ: Собор Св. Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра", "Львів - Ансамбль історичного центру"  і "Історичний центр Одеси".

Комітет всесвітньої спадщини закликав виконувати свої зобов'язання за міжнародним правом, включаючи статтю 6 Конвенції про всесвітню спадщину.

"Сьогоднішнє рішення КВС має довгострокові позитивні наслідки для України. По-перше, Комітет нарешті в своїх офіційних документах зафіксував, що саме Російська Федерація є причиною загрози обʼєктам культурної спадщини України. Ми нарешті змогли уникнути розмитих формулювань про «заклики до всіх сторін", - заявила голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО і заступниця глави МЗС України Ірина Боровець.

Вона вважає, що, підтримка України в КВС дає чіткий сигнал країні-агресорці, що цивілізований світ стоїть на боці України у відновленні справедливості та захисті нашої культурної спадщини.

Це вперше ЮНЕСКО рішуче засудив повномасштабну агресію рф і цілеспрямоване знищення культурної спадщини та української ідентичності, додали в МЗС.

 
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