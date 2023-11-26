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ПОЛІТИКА

ЮНІСЕФ для прифронтових районів України виділить 450 млн доларів

26 листопада 2023, 09:46
ЮНІСЕФ для прифронтових районів України виділить 450 млн доларів
Фото: з вільних джерел
Виділені кошти будуть направлені на гуманітарні потреби.

ЮНІСЕФ наступного року Україні виділить 450 млн доларів, які спрямують на підтримку прифронтових регіонів країни.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що виділені кошти будуть направлені на гуманітарні потреби. Зокрема, частину суми витратять на забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн. Діти із сільських громад звільнених районів Харківської та Херсонської областей у 2023 році отримали 10 тисяч ноутбуків і тепер можуть повноцінно навчатись.

Серед інших важливих завдань – облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості. Зокрема, у Харківській області ЮНІСЕФ допомагає реалізувати проекти щодо створення шести таких центрів. Вони з'являться у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській, Валківській громадах.

 

 

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