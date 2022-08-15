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ЮНІСЕФ призупинила прийом заявок на виплати постраждалим через війну сім'ям

Реєстрація на платформі єДопомога припинилася з 23:00 14 серпня.
ЮНІСЕФ призупинила прийом заявок на виплати постраждалим через війну сім Фото з вільного доступу
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив, що призупинив реєстрацію на платформі єПідтримка на виплати в рамках багатоцільової програми грошової допомоги для незахищених родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки.
 
"Це необхідно для обробки заявок і виплати сім'ям, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", - сказано в повідомленні організації. Уточнюється, що інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше.
 
В березні стало відомо, що ЮНІСЕФ запускає програму грошової допомоги постраждалим через війну сім'ям. За даними УНІАН, станом на 10 серпня допомогу отримали понад 112 тис. сімей, які виховують 331 тис. дітей, у тому числі 33 тис. дітей з інвалідністю. Загальна кількість сімей, яким буде надана допомога в рамках програми грошової допомоги, становить близько 265 тис.
 
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15 08 2022 10:04
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