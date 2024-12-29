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CУСПІЛЬСТВО

ЮНІСЕФ: війна руйнує дитинство для мільйонів у 2024 році

29 грудня 2024, 11:23
ЮНІСЕФ: війна руйнує дитинство для мільйонів у 2024 році
Фото: з вільних джерел
Для дітей 2024 рік став найтяжчим.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оприлюднив тривожну статистику: кожна шоста дитина у світі, або близько 473 мільйонів дітей, проживає в зоні бойових дій. 2024 рік став одним із найгірших в історії за кількістю постраждалих дітей та рівнем негативного впливу на їхнє життя.

Про це заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

"Майже за всіма показниками 2024 рік став одним із найгірших за всю історію ЮНІСЕФ для дітей, які опинилися в умовах конфлікту", — наголосила Рассел.

Порівняно з 1990-ми роками, кількість дітей, які живуть у зонах конфліктів або змушені залишати свої домівки через насильство, зросла вдвічі.

Основні проблеми, на які звертає увагу ЮНІСЕФ:

  • Погіршення доступу до освіти у зонах бойових дій.
  • Недоїдання, яке загрожує життю мільйонів дітей.
  • Обмежений доступ до медичної допомоги та її якість.
  • Вплив на психічне здоров'я дітей, які живуть у страху та нестабільності.

Особливу стурбованість викликає ситуація з жінками та дівчатами, які стають жертвами сексуального насильства в умовах військових конфліктів.

ЮНІСЕФ закликає до глобальних зусиль для забезпечення захисту дітей та полегшення їхніх страждань, особливо в умовах, коли кількість дітей, які постраждали від конфліктів, продовжує зростати.

Раніше директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи Елла Лібанова заявила, що кожен місяць війни — це нові демографічні втрати для України. Лібанова вважає, що закінчення війни може спровокувати нову хвилю еміграції. 

війнадіти

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