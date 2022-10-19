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Юрій Андрухович отримав престижну німецьку премію в галузі літератури

За словами організаторів, присуджена нагорода нагадує про те, щоб продовжувати "виявляти солідарність з Україною та українським народом".
Юрій Андрухович отримав престижну німецьку премію в галузі літератури Юрій Андрухович. Фото: sumno.com

Премія Гейне 2022 року від міста Дюссельдорф назвала цьогорічного лауреата.

Нагороду отримав український поет, письменник і перекладач Юрій Андрухович, повідомляє Trend Detail News.

Андрухович перекладав українською мовою поезію Райнера Марії Рільке, Вільяма Шекспіра, прозу Роберта Вальзера та інших авторів. 

Його нагородженням Дюссельдорф вшанував "рішучого захисника європейських цінностей, який відданий вільній і незалежній Україні з тісними зв’язками з Європою", коментує мер міста Стефан Келлер. 

Нагороду в розмірі 50 тисяч євро вручать Андруховичу на церемонії 13 грудня.

За словами організаторів, нагорода, присуджена Андруховичу, нагадує про те, щоб продовжувати "виявляти солідарність з Україною та українським народом".

"Андрухович пристрасно відданий європейській ідеї та представляє ідентичність України як культурної нації. Він нагадує Європі, що свобода і права людини знаходяться на передовій оборони України", – йдеться у повідомленні.

Довідково

Юрій Андрухович – засновник поетичної групи Бу-Ба-Бу, автор прозових творів "Рекреації", "Московіада", "Перверзія" тощо.

У 2014 році він став професором славістики та центральноєвропейської літератури імені Зігфріда Ансела в Університеті Гумбольдта в Берліні.

Премія Гейне – це престижна німецька премія в галузі літератури, яку присуджує влада Дюссельдорфа кожні 2 роки.

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19 10 2022 21:36
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