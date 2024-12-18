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Юристка Кіра Челядіна пояснила як не потрапити під 201 статтю, проходячи таможню

18 грудня 2024, 22:10
Юристка Кіра Челядіна пояснила як не потрапити під 201 статтю, проходячи таможню

З липня 2024 року суттєво змінено порядок контролю перевезення товарів через митницю і в першу чергу це стосується визначення правопорушень за статтею 201-3 Кримінального кодексу України про контрабанду товарів. Як пояснює юристка та бізнес консультант Кира Челядина, таможня отримала право підводити під кримінальну відповідальність перевезення товарів вартістю понад 7,45 млн грн., а для підакцизних товарів понад 1,13 млн грн, за що можна отримати не лише штрафи, а й до 11 років позбавлення волі.  

Також в статті, окрім вже існуючих заборон, з’явилися пункти про перевезення спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та лісоматеріалів. За яких умов може бути накладена відповідальність та як уникнути проблем на митниці, пояснила Кира Челядина. 

Як проходити таможню аби не з’явилися проблеми 

— Якщо ви не знаєте чи підпадає ваш вантаж під обмеження, перш за все, варто розуміти, — каже Кіра Челядіна, — митниця має довести, що ваші дії мали умисну форму. Тобто, якщо ви не зазначили у декларації перевезення певного товару, намагалися сховати його в нетипових для транспортування місцях (за обшивкою авто, в пакуванні від інших товарів), а також якщо було визначено, що документи для перевезення були підроблені, або ж не відповідають чинному законодавству, ви одразу підпадаєте під підозру.  

Також, як пояснює Кира Челядина, таможня — це єдине місце, де товар можна перевозити законно. Робити це треба в зазначені робочі години, та дотримуючись усіх формальностей. За можливості проконсультуйтеся з юристом, перевірте всі документи на відповідність реаліям та законодавству. Обов’язково перегляньте чи є ваші товари в переліку заборонених. 

Доволі часто виникає питання як правильно розрахувати вартість товару, аби не попасти під підозри. Юристка Кира Челядина пояснює, що митниця бере до уваги договір та інші папери, де зазначена вартість при купівлі, тобто так звану ціну угоди. Але треба розуміти, що навмисно занижувати її не варто. Митники можуть це трактувати як невідповідні документи, що в найліпшому випадку призведе до перерахунку ціни відносно ідентичних товарів. В найгіршому неуважний підприємець потрапляє під статтю 201.  

Багато проблем останнім часом мають і волонтери, що везуть гуманітарну допомогу. Аби не потрапити в складне становище, дуже важливо працювати з юристами, серед яких також багато волонтерів, що надають допомогу безоплатно. Як пояснює Кіра Челядіна, митниця — це не жарти, і хоч всі розуміють ситуацію, є громадяни, що користуються пільгами для власної користі, що накладає певні підозри на усіх волонтерів без виключення. 


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