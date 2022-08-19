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Ющенко опублікував оригінал вірша Павла Тичини

Ольга
Матарикіна
Текст вірша "Аж холоне кров" дуже актуальний на сьогодні
Ющенко опублікував оригінал вірша Павла Тичини Фото з вільного доступу
Третій президент України Віктор Ющенко опублікував у Facebook вірш українського поета Павла Тичини без радянської цензури. 
 
 
"Шановні Українці. Прошу Вас прочитати Павла Тичину ще раз, але вже очима сучасних Українців.
Актуально… аж холоне кров...", - написав він.
 
 
Я єсть народ,
 
якого Правди сила!
 
Ніким звойована ще не була.
 
Яка біда мене, яка чума косила! — а сила знову розцвіла.
 
Щоб жить — ні в кого права не питаюсь.
 
Щоб жить — я всі кайдани розірву.
 
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
 
Московіє! Мене ти пожирала,
 
як вішала моїх дочок, синів
 
і як залізо, хліб та вугіль крала…
 
О, як твій дух осатанів!
 
Ти думала — тобою весь з'їдаюсь? — та, подавившись, падаєш в траву…
 
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
 
Я єсть народ, якого Правди сила,
 
ніким звойована ще не була.
 
Яка біда мене, яка чума косила! — а сила знову розцвіла.
 
Сини мої, незламні українці,
 
я буду Вас за подвиг прославлять,— ідіть батькам на допомогу й жінці,
 
дітей з ярма спішіте визволять!
 
На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі
 
я прошу, молю! — вбивайте ворогів,
 
злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!
 
Нехай ще в ранах я — я не стидаюсь,
 
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
 
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
 
Повстань! І з ран — нове життя заколоситься,
 
що з нього світ весь буде подивлять,
 
яка земля! яке зерно! росиця!
 
Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать!
 
І я сіяю, крильми розгортаюсь,
 
своїх орлів скликаю, кличу, зву…
 
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
 
Ще буде: неба чистої блакиті,
 
добробут в нас підніметься, як ртуть,
 
заблискотять косарки в житі,
 
заводи загудуть…
 
І я життям багатим розсвітаюсь,
 
пущу над сонцем хмарку, як брову…
 
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
 
Я єсть народ, якого Правди сила
 
ніким звойована ще не була.
 
Яка біда мене, яка чума косила! — а сила знову розцвіла.
 
Кремлівська гнидь, тремти!
 
Я розвертаюсь!
 
Тобі ж кладу я дошку гробову!
 
Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
 
 
Павло Тичина
 
 
 
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19 08 2022 20:13
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