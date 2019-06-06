ПОЛІТИКА НОВИНИТретій президент Віктор Ющенко відмовився свідчити Генеральній прокуратурі у справі про розтрату 540 млн гривень і пособництві екс-президенту Вікторові Януковичу в заволодінні комплексом будівель і споруд урочища "Межигір'я".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ющенко відмовився давати свідчення у справі про "Межигір'я"
Політик прибув на допит за викликом слідчого, але не відповідав на будь-які питання
Віктор Ющенко. print screen
"Він скористався своїм правом і відмовився давати свідчення", - повідомляє LB.ua з посиланням на агентство "Українські новини".
Ющенко з'явився в ГПУ за викликом слідства, де йому особисто вручили підозру про причетність до розтрати 540 млн гривень і пособництві Януковичу в заволодінні "Межигір'ям". Відповідати на якісь питання протягом допиту Ющенко відмовився.
Нагадаємо, що генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна.
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06 06 2019 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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