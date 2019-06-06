Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ющенко відмовився давати свідчення у справі про "Межигір'я"

Політик прибув на допит за викликом слідчого, але не відповідав на будь-які питання
Третій президент Віктор Ющенко відмовився свідчити Генеральній прокуратурі у справі про розтрату 540 млн гривень і пособництві екс-президенту Вікторові Януковичу в заволодінні комплексом будівель і споруд урочища "Межигір'я".
Ющенко відмовився давати свідчення у справі про "Межигір Віктор Ющенко. print screen

"Він скористався своїм правом і відмовився давати свідчення", - повідомляє LB.ua з посиланням на агентство "Українські новини".

Ющенко з'явився в ГПУ за викликом слідства, де йому особисто вручили підозру про причетність до розтрати 540 млн гривень і пособництві Януковичу в заволодінні "Межигір'ям". Відповідати на якісь питання протягом допиту Ющенко відмовився.

Нагадаємо, що генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2019 11:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.