Ющенко відмовився давати свідчення у справі про "Межигір'я" Політик прибув на допит за викликом слідчого, але не відповідав на будь-які питання

Третій президент Віктор Ющенко відмовився свідчити Генеральній прокуратурі у справі про розтрату 540 млн гривень і пособництві екс-президенту Вікторові Януковичу в заволодінні комплексом будівель і споруд урочища "Межигір'я".

Віктор Ющенко. print screen

"Він скористався своїм правом і відмовився давати свідчення", - повідомляє LB.ua з посиланням на агентство "Українські новини". Ющенко з'явився в ГПУ за викликом слідства, де йому особисто вручили підозру про причетність до розтрати 540 млн гривень і пособництві Януковичу в заволодінні "Межигір'ям". Відповідати на якісь питання протягом допиту Ющенко відмовився. Нагадаємо, що генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна.

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