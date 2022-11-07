БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГрафік техобслуговування узгоджується з газотранспортними операторами багатьох країн.Терміни цього ремонту були опубліковані у вересні минулого року і з того часу не змінювалися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З 11 липня постачання газу через трубопровід "Північний потік" зупинено
За графіком техобслуговування повинно відбуватись до 21 липня
Фото: AP
РосЗМІ з посиланням на дані оператора магістралі повідомляють, що основний маршрут експорту газу з рф до Європи припинив роботу тимчасово - через необхідність провести техобслуговування.
Німеччина припинила отримувати через нього газ.
Технічне обслуговування з повною зупинкою роботи проводиться на об'єктах газової галузі зазвичай щорічно. Профілактичні зупинки синхронізуються по всьому ланцюжку видобутку та логістики газу - від родовища до кінцевого споживача. Цей графік узгоджується з газотранспортними операторами багатьох країн - виробників, споживачів, транзитерів. Терміни цього ремонту були опубліковані у вересні минулого року і з того часу не змінювалися.
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