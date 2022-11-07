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З 11 липня постачання газу через трубопровід "Північний потік" зупинено

За графіком техобслуговування повинно відбуватись до 21 липня
Графік техобслуговування узгоджується з газотранспортними операторами багатьох країн.Терміни цього ремонту були опубліковані у вересні минулого року і з того часу не змінювалися.
З 11 липня постачання газу через трубопровід "Північний потік" зупинено Фото: AP

РосЗМІ з посиланням на дані оператора магістралі повідомляють, що основний маршрут експорту газу з рф до Європи припинив роботу тимчасово - через необхідність провести техобслуговування.

Німеччина припинила отримувати через нього газ.

Технічне обслуговування з повною зупинкою роботи проводиться на об'єктах газової галузі зазвичай щорічно. Профілактичні зупинки синхронізуються по всьому ланцюжку видобутку та логістики газу - від родовища до кінцевого споживача. Цей графік узгоджується з газотранспортними операторами багатьох країн - виробників, споживачів, транзитерів. Терміни цього ремонту були опубліковані у вересні минулого року і з того часу не змінювалися.

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11 07 2022 10:32
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