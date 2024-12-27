З 1 січня Польща головуватиме в Євросоюзі

Київ розраховує на подальшу військову підтримку.

В першій половині наступного року Варшава почне головувати в Раді Європейського Союзу.

Про це розказав речник Міністерства Георгій Тихий під час брифінгу, повідомляє сайт відомства.

"Покладаємо великі сподівання. Польща наш близький друг і союзник. Ми розраховуємо, що протягом цього часу може бути ухвалена ціла низка рішучих і важливих рішень, враховуючи те лідерство, яке Польща продемонструвала в підтримці України з перших навіть не днів, а годин повномаштабної агресії росії проти України", - сказав Тихий.

Він додав, що це стосується просування на шляху до вступу України в ЄС.

"Амбіція України - відкрити перші переговорні кластери вже на початку наступного року паралельно. Вважаємо, що це буде відбуватися одночасно - відкриття кількох кластерів. І будемо сподіватися на підтримку польського головування у цьому питанні", - зазначив речник.

Він також підкреслив, що важлива подальша військова підтримка України і збільшення ціни війни для росії. Йдеться про нові санкції і обмеження щодо тіньового флоту рф.

Тихий додав, що є велика важливість повного використання знерухомлених російських активів - потрібно просуватися від замороження до конфіскації активів і використання самих активів.

"І звісно, введення нових секторальних санкцій проти агресора. Уже розпочалася робота над 16 пакетом санкцій ЄС проти рф. І ми розраховуємо, що за польського головування ця робота буде просуватися швидко та рішуче", - констатував дипломат.

За словами Тихого, співпраця з Польщею щодо вирішення складних питань історичного минулого просувається нормальним робочим темпом.

"Все рухається своїм чином", - розказав Тихий.

Він додав, що одним із досягнень міністра закордонних справ Андрія Сибіги за останні кілька місяців - це налагодження відносин з Польщею і позитивні кроки у вирішенні складних питань історичного минулого.

Тихий сказав, що Україні потрібна підтримка Польщі на шляху до ЄС і НАТО.

"Те, що стосується ексгумації і вшанування або належне відзначення українських місць пам'яті в Польщі - цей процес налагоджений. Ми маємо підтвердження від польської сторони, що він взаємний. Тобто, наша готовність сприяти дійсно процесам в Україні має взаємну готовність з польського боку сприяти забезпеченню належного вшанування пам'яті і саме українських місць пам'яті. Це взаємний процес", - наголосив речник.

Тихий також вважає, що в Україні не хочуть політизувати це питання, і сподіваються, що польська сторона теж не буде його політизувати, бо це питання для експертів і істориків.