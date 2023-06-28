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З 1 липня в Україні завершиться карантин через пандемію COVID-19

28 червня 2023, 08:09
З 1 липня в Україні завершиться карантин через пандемію COVID-19
Фото: з вільних джерел

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, яке траслювалось на Facebook-сторінці.

"З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей", – сказав Шмигаль.

За його словами, за період пандемії влада відпрацювала механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни.

"Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки", – зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що нині лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам і цивільним в умовах повномасштабної війни.

З початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

COVID-19Україна

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