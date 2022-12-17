З 24 лютого Україна отримала від США понад $19,3 мільярда безпекової допомоги

Від початку широкомасштабної агресії рф проти України Сполучені Штати Америки надали Україні понад 19,3 мільярда доларів безпекової допомоги.

Про це повідомив під час брифінгу у Вашингтоні прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

"Починаючи з 2014 року, Сполучені Штати виділили близько 22,1 млрд дол. на допомогу Україні у безпековій сфері і понад 19,3 млрд дол. з початку неспровокованого і жорстокого повномасштабного вторгнення росії 24 лютого", - заявив він.

Він запевнив, що з метою задоволення зростаючих потреб України на полі бою США "продовжуватимуть тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості та допомогу, включаючи тренування".