26 березня з аеропорту Полтави вирушив перший міжнародний рейс.

Чартерний рейс за маршрутом Полтава - Шарм-ель-Шейх (Єгипет) виконала авіакомпанія SkyUp Airlines, інформує місцеве видання "Полтавщина".

Літак Boeing 737-700 зі 149 пасажирами вилетів о 13:10.



Фото: adm-pl.gov.ua

Місцева влада припускає, що чартерні рейси з Полтави згодом стануть регулярними. На 2 травня заплановано перший рейс в турецьку Анаталію. Згодом літаки в Єгипет планують відправляти щовівторка, в Туреччину - щочетверга.

Фото: adm-pl.gov.ua

На сайті Полтавської ОДА сказано, що на відновлення аеропорту в Полтаві витратили 68 млн гривень. Ремонтували злітно-посадкову смугу, світлосигнальне обладнання, будівлю аеровокзалу.



Фото: adm-pl.gov.ua

Необхідно ще близько 90 млн гривень на закупівлю діайсера (машина для обробки літаків рідиною проти зледеніння), пожежного автомобіля та відновлення посадкової смуги.

Нагадаємо, що аеропорт "Полтава" отримав статус міжнародного в грудні 2017 року. Влітку 2018 року аеропорт прийняв перший міжнародний рейс.

Аеропорт "Полтава" збудували в 50-60-х роках ХХ століття. Новий пасажирський термінал звели 1985 року. Аеропорт розташований на земельній ділянці 214 га, за 7 км на північний захід від Полтави, поруч з автотрасою Київ - Харків - Довжанський.

Аеропорт має на балансі пасажирський термінал загальною площею близько 5 тис. кв. м і проектною пропускною потужністю 400 пасажирів на годину.

В аеропорту є злітно-посадкова смуга завдовжки 2550 м і завширшки 42 м, обладнана світлосигнальна система посадки літаків.

Також, у 2019 році має початися будівництво нового аеропорту біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей - біля селища Солоне.