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ПОЛІТИКА

З атомної електростанції в США витікло 1,5 млн літрів радіоактивної води

19 березня 2023, 20:30
З атомної електростанції в США витікло 1,5 млн літрів радіоактивної води
Фото: Martin Argles
Американська енергетична компанія Xcel Energy наприкінці листопада 2022 року виявила та локалізувала витік води з тритієм, радіоактивним ізотопом водню.

Витік води з тритієм стався на АЕС Монтіселло в штаті Міннесота, США, у листопаді минулого року, проте про це стало відомо лише зараз.

Про це повідомляє прес-служба Агентства з контролю за викидами Міннесоти.

Американська енергетична компанія Xcel Energy наприкінці листопада 2022 року виявила та локалізувала витік води з тритієм, радіоактивним ізотопом водню.

Агентство з контролю за викидами Міннесоти (MPCA) заявило, що державні органи контролюють зусилля щодо очищення "викидів води, забрудненої тритієм", виявлених на АЕС компанії в Монтічелло.

В агентстві повідомили, що витік був припинений і він не досяг річки Міссісіпі, а також джерел питної води.

СШАатомна електростанція

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