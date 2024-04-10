З двох впливових росіян знімуть санкції

Авен і Фрідман виграли суд ЄС, тому їх виключать зі списку санкцій.

Олігархи з росії Петро Авен і Михайло Фрідман виграли в суді ЄС, тепер їх виключать з санкційного списку.

Про це кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав в соцмережі X (Twitter).

"Ще один удар по санкційному режиму ЄС щодо Росії. Російські олігархи Петро Авен і Михайло Фрідман виграли суд ЄС", - йдеться в дописі.

Журналіст написав, що рішення європейського суду поширюється тільки на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року.

"Тож вони залишаються під санкціями, оскільки список було оновлено на початку цього року, але це погана ознака", - додав Йозвяк.