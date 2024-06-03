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З Естонії стартували вибори до Європейського парламенту – Politico

03 червня 2024, 16:35
З Естонії стартували вибори до Європейського парламенту – Politico
Фото: reuters.com
Країна має обрати сімох депутатів.

У понеділок, 3 червня, почалися вибори до Європейського парламенту. Першою країною, яка обирає своїх представників, є Естонія.

Про це пише Politico.

Офіційні дати виборів – 6-9 червня, й у більшості країн голосування пройде саме в неділю. Але в Естонії голосування дозволено з понеділка – з 9 ранку онлайн і з полудня особисто.

Естонія має обрати сімох членів Європарламенту, що загалом складатиметься зі 720 депутатів. Опитування показували лідерство партії ексміністра закордонних справ Урмаса Рейнсали "Батьківщина". 

Голосування не обійшлося без несправностей: деякі інтернет-браузери заблокували певний додаток, необхідний для процесу. Причина технічної проблеми з'ясовується, повідомили представники виборчої комісії. Саме голосування та перевірка голосів пройшли нормально.

Після виборів Європарламенту стане відоме ім'я наступного президента Єврокомісії. Чинна президентка Урсула фон дер Ляєн змагатиметься за цю посаду також.

ЄвропарламентЕстоніявійна в Україніросія-агресор

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