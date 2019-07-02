З головного підозрюваного у справі про стрілянину в Княжичах зняли всі зобов'язання

Печерський районний суд Києва скасував усі зобов'язання, покладені на колишнього начальника карного розшуку Головного управління Національної поліції в Києві Леоніда Куряту, підозрюваного в причетності до перестрілки в Княжичах Київської області.

Наприкінці січня суд розглянув клопотання прокурора про продовження терміну дії зобов'язань, покладених на підозрюваного. Після повідомлення про підозру в серпні 2017 року Курята перебував під домашнім арештом і зобов'язаний був носити електронний браслет стеження, йдеться в матеріалах суду, інформує LB.ua.

Поступово всі ці зобов'язання були скасовані судом. Останнє зобов'язання - повідомляти про своє місцезнаходження - добігло кінця 29 січня, і суд відмовився його продовжувати. Суд вирішив, що наразі немає ризику втечі підсудного, знищення ним доказів чи тиску на свідків у справі про перестрілку в Княжичах.

Суд зазначив, що тяжкість інкримінованого злочину не може бути підставою для продовження запобіжного заходу підозрюваному.

Раніше екс-начальник карного розшуку Києва Леонід Курята, підозрюваний в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах та перевищенні службових повноважень, очолив поліцію прифронтового міста Бахмут на Донеччині.

Нагадаємо, 17 травня 2018 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінального провадження про перестрілку поліцейських у Княжичах Київської області.

Як відомо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.