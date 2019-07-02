З головного підозрюваного у справі про стрілянину в Княжичах зняли всі зобов'язання
Наприкінці січня суд розглянув клопотання прокурора про продовження терміну дії зобов'язань, покладених на підозрюваного. Після повідомлення про підозру в серпні 2017 року Курята перебував під домашнім арештом і зобов'язаний був носити електронний браслет стеження, йдеться в матеріалах суду, інформує LB.ua.
Поступово всі ці зобов'язання були скасовані судом. Останнє зобов'язання - повідомляти про своє місцезнаходження - добігло кінця 29 січня, і суд відмовився його продовжувати. Суд вирішив, що наразі немає ризику втечі підсудного, знищення ним доказів чи тиску на свідків у справі про перестрілку в Княжичах.
Суд зазначив, що тяжкість інкримінованого злочину не може бути підставою для продовження запобіжного заходу підозрюваному.
Раніше екс-начальник карного розшуку Києва Леонід Курята, підозрюваний в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах та перевищенні службових повноважень, очолив поліцію прифронтового міста Бахмут на Донеччині.
Нагадаємо, 17 травня 2018 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінального провадження про перестрілку поліцейських у Княжичах Київської області.
Як відомо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.
У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.
За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин