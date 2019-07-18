З Кевіна Спейсі зняли всі обвинувачення в сексуальних домаганнях
Першим Спейсі звинуватив в сексуальних домаганнях актор Ентоні Репп, якому, за його словами, на той момент було 14 років. Невдовзі до Реппа приєдналися деякі актори з "Карткового будиночка". Загалом про домагання з боку Спейсі заявили близько 30 чоловіків. Однак до суду дійшла лише одна справа: обвинувач - син телеведучої Гезер Анру, якому на момент передбачуваних домагань було 18 років, звернувся до суду і заявив, що актор напоїв його алкоголем і домагався в ресторані на острові Нантакет у 2016 році. Кевін Спейсі не визнав себе винним у домаганнях до 18-річного хлопця, повідомляє "Громадське".
Одним із ключових доказів у цій справі був мобільний телефон, з якого позивач листувався зі своєю дівчиною в ніч, коли до нього домагався актор. Однак сім’я позивача надала слідству лише частина листування, а деякі фотографії з телефону були видалені. Мати позивача стверджувала, що видалені світлини не стосуються справи, натомість адвокати Спейсі заявляли, що видалені фото та повідомлення могли довести невинність їхнього підзахисного. Потім сім’я обвинувача заявила, що втратила телефон-доказ.
Під час чергового засідання адвокат Спейсі запитав у позивача, чи знає він, що знищення доказів є злочином, а автор позову заявив, що втратив телефон і тому не міг надати повідомлення з доказами домагань актора. У відповідь юристи Спейсі запропонували припинити справу через допущення порушень.
Відтак прокуратура вирішила зняти обвинувачення з актора у зв’язку відсутністю в матеріалах справи мобільного телефону.
Нагадаємо, що актор Кевін Спейсі з'явився на суд у справі про сексуальні домагання до сина телеведучої з Массачусетсу.
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